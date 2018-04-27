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28 Квітень 2018, Київ 01:07
Новини | Події

Вибух авто у Києві: є загиблий

Експерти працюють на місці вибуху авто у Дарницькому районі Києва

У Дарницькому районі Києва унаслідок вибуху автомобіля одна людина загинула, ще одна постраждала.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, інцидент стався на вулиці Драгоманова 44-А.

Згідно із попередніми висновками експертів, в автомобілі «Шевроле» під час руху вибухнула граната.

Поліція з’ясовує обставини події, встановлює особу загиблого, проводить першочергові слідчі дії, зокрема огляд місця події, спілкується зі свідками і очевидцями.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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