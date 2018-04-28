Росія запустила плавучу АЕС, екологи занепокоєні

Екологи висловлюють побоювання у зв’язку з експлуатацією першої в світі плавучої атомної електростанції «Академік Ломоносов», яка 28 квітня залишила російський Санкт-Петербург і попрямувала в бік Мурманська. Про це йдеться заяві Грінпіс Росії.

На своєму шляху платформа пройде через естонські, данські, шведські й норвезькі води, а використовувати її планують поблизу берегових ліній.

Всупереч запевненням російської влади про безпеку станції екологи вважають платформу вразливою для цунамі, заявив ядерний експерт Грінпіс Центральної та Східної Європи Ян Хаверкамп. Він також звернув увагу на такі ризики, як суворі льодові умови, небезпека тероризму і ядерні відходи.

Раніше повідомлялося, що випробування «Академіка Ломоносова» планували провести майже в самому центрі Санкт-Петербурга. Грінпіс заявляє, що цього не сталося завдяки «небайдужості росіян, які підписали петицію проти небезпечних експериментів в серці культурної столиці».

За планами влади Росії, «Академік Ломоносов» повинен бути введений в експлуатацію в 2019 році в Арктиці біля Чукотського узбережжя на Далекому Сході і забезпечувати енергію для портового міста і для нафтових установок.

Екологи вважають, що плавуча станція призначена не для вирішення проблем постачання російської півночі енергією, а для використання як демонстраційний експонат з метою подальшого експорту подібних платформ.