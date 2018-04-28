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29 Квітень 2018, Київ 00:43
Новини | Міжнародні

В одній із найвищих будівель Баку сталася пожежа

Пожежа в недобудованому хмарочосі в Баку, Азербайджан, 28 квітня 2018 року

В одній із найвищих будівель Баку, відомій як Trump Tower, 28 квітня спалахнула пожежа.

Як повідомили у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Азербайджану, внаслідок пожежі, яку гасили три години, ніхто не постраждав.

Причина займання поки що невідома.

На відео з місця події видно, як із 33-поверхової будівлі йде дим.

33-поверховий будинок, що раніше мав назву Trump Tower, почали будувати 2008 року. У 2016 році після обрання Дональда Трампа президентом США його компанія відкликала ліцензію на будівництво, і з назви будівлі прибрали слова «Trump Tower».

Будівля наразі не експлуатується.

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