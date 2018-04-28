В одній із найвищих будівель Баку сталася пожежа

В одній із найвищих будівель Баку, відомій як Trump Tower, 28 квітня спалахнула пожежа.

Як повідомили у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Азербайджану, внаслідок пожежі, яку гасили три години, ніхто не постраждав.

Причина займання поки що невідома.

На відео з місця події видно, як із 33-поверхової будівлі йде дим.

33-поверховий будинок, що раніше мав назву Trump Tower, почали будувати 2008 року. У 2016 році після обрання Дональда Трампа президентом США його компанія відкликала ліцензію на будівництво, і з назви будівлі прибрали слова «Trump Tower».

Будівля наразі не експлуатується.