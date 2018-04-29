Штаб: минулої доби на Донбасі 4 військових поранені, ще 3 травмовані

У штабі АТО заявляють, що минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів четверо українських військових поранені, ще троє зазнали бойових травмувань.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики минулої доби 61 раз відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України.

За даними штабу, на луганському напрямку із заборонених 122-міліметрової артилерії ,120 та 82-міліметрових мінометів бойовики обстріляли опорні пункти ЗСУ поблизу Новотошківського, з 122-міліметрової артилерійські системи й озброєння танку – біля Кримського.

На донецькому напрямку, як повідомляють у штабі, із 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї сепаратисти обстріляли українських військових біля Авдіївки.

Угруповання «ДНР», у свою чергу, звинувачує українських військових в обстрілі Петровського району Донецька, поранена місцева жителька. Представники угруповання «ЛНР» стверджують, що українські військові минулої доби сім разів порушили режим тиші.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».