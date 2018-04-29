Суд повернув громаді Києва фонтан «Хрещатик» – прокуратура

Суд повернув громаді Києва приміщення фонтану на вулиці Хрещатик, 25.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, суд погодився з доводами про незаконне вибуття технічних приміщень фонтану «Хрещатик» з комунальної власності.

За даними відомства, технічні приміщення фонтану «Хрещатик» площею близько 200 квадратних метрів і вартістю понад 3,4 мільйона гривень, які є комунальною власністю, у 2009 році рішенням Бориспільського суду Київської області були відчужені на користь приватної фірми та у подальшому неодноразово перепродані.

У відомстві зауважують, що власник фонтану – територіальна громада Києва в особі Київради – рішень про відчуження або приватизацію не схвалювала, відтак право власності громади на спірні приміщення не припинялось.

У грудні 2017 року прокуратура звернулися до суду з вимогою витребувати допоміжні приміщення з незаконного володіння.

У прокуратурі додають, що за фактом незаконної оборудки з комунальним майном триває досудове слідство за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).