Для українців, які відпочивають в Криму, пропонують запровадити туристичний збір – петиція

Для українців, які відпочивають в анексованому Криму, пропонують запровадити туристичний збір.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті президента України 27 квітня.

Автор петиції пропонує громадян України, які не мають кримської прописки, зобов’язати сплачувати туристичний збір за відвідування Криму.

Наразі петицію підтримали 13 людей з необхідних для розгляду 25 тисяч.

Відповідно до чинного законодавства України, туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення про встановлення туристичного збору.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».