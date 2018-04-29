На Херсонщині знайшли мертвим керівника районного підрозділу поліції

На Херсонщині знайшли мертвим керівника одного з районних підрозділів поліції, повідомила прес-служба правоохоронного органу.

«На Херсонщині поліція встановлює обставини смерті керівника одного із районних підрозділів поліції. Посадовця у нього вдома виявив мертвим один з колег», ­– заявили в поліції.

Правоохоронці не уточнили імені загиблого й керівником якого саме підрозділу він був.

У поліції поінформували, що відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 155 Кримінального кодексу України («умисне вбивство з позначкою «самогубство»).