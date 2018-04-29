Бойовики здійснили 13 обстрілів на Донбасі від початку доби – штаб

Підтримувані Росією бойовики здійснили 13 обстрілів на Донбасі від початку доби й до 18:00, повідомляє штаб української воєнної операції. Жоден український військовий не постраждав.

У штабі зазначили, що бойовики використали 122-міліметрові міномети поблизу Причепилівки на Луганщині.

«На донецькому напрямку з підствольних гранатометів та стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли оборонців Водяного та Авдіївки. Крім цього, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по захисниках Красногорівки і шахти «Бутівка». Також стрілецьку зброю окупанти застосували в районі Мар’їнки та Широкиного», – заявили українські військові.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Зайцевого і Докучаєвська. Бойовики «ЛНР», у свою чергу, не повідомляють про випадки порушення режиму припинення вогню з боку Збройних сил України.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».