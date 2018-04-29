Комітет виборців України повідомив про порушення на виборах в ОТГ

Комітет виборців України повідомляє про порушення на перших виборах в 40 об’єднаних територіальних громадах.

За даними організації, серед порушень – відкриття дільниць із запізненням, незаконна агітація в день виборів, голосування виборців за межами дільниць, порушення таємниці голосування, підвезення виборців до дільниць.

Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко повідомляв, що 29 квітня перші вибори відбуваються в 40 об’єднаних територіальних громадах. За його даними, вибори проходять у 4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ у 17 областях.

Після проведення виборів 29 квітня загалом в Україні існуватимуть 705 ОТГ.