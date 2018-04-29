Комітет виборців України назвав «лідерів» за кількістю підкупів на виборах у ОТГ

Шість політичних партій вдалися до підкупу громадян на виборах в об’єднаних територіальних громадах 29 квітня, повідомив голова Комітету виборців України «Громадському радіо».

«Лідери (за кількістю підкупів – ред.) – «Батьківщина» та «Аграрна партія», трохи менше – в «Радикальної партії». По одному випадку підкупу є в «Блоці Петра Порошенка» та «Самопомочі», – розповів Кошель.

Він не назвав точну кількість випадків підкупу.

Водночас Кошель розповів, що «було кілька схем» підкупу виборців.

«Перша – традиційна роздача грошей. Суми різні: від 300 до 600 гривень. Інша схема – коли з виборцями підписувалися угоди, за якою першу частину коштів вони отримували до голосування, другу – після. Також виборцям роздавали безкоштовні квитки на концерти, це теж підкуп. Хтось ішов до виборців із комбікормом, хтось із продовольчими наборами», – заявив голова КВУ.

Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко повідомляв, що 29 квітня перші вибори відбуваються в 40 об’єднаних територіальних громадах. За його даними, вибори проходять у 4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ у 17 областях.

Після проведення виборів 29 квітня загалом в Україні існуватимуть 705 ОТГ.