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30 Квітень 2018, Київ 11:15
Новини | Суспільство

У світі відзначають Міжнародний день джазу

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день джазу.

«Це день на честь джазу та його незмінної спадщини, а також для визнання сили цієї музики для об’єднання людей», – сказала генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле.

В ООН нагадують, що метою запровадження Міжнародного дня джазу є підвищення обізнаності міжнародного співтовариства про достоїнства джазу як навчального інструменту та сили для миру, єдності, діалогу і посилення співпраці між людьми.

Відзначаючи Міжнародний джазовий день, зауважують в ООН, визнається унікальний музичний стиль, який представляє джаз, мобілізується інтелектуальна спільнота, відповідальні за схвалення рішень, засоби масової інформації для просування цінностей, пов’язаних з джазом.

Міжнародний день джазу був проголошений на конференції ЮНЕСКО в листопаді 2011 року. Цей день відзначають з 2012 року.

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