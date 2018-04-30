КВУ: вибори до ОТГ 29 квітня стали «найбруднішою кампанією» з 2015 року

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявляє, що голосування до ОТГ 29 квітня стали «найбруднішою кампанією» з 2015 року.

«Вибори 29 квітня стали найбільш брудною кампанією за всю історію проведення виборів до ОТГ, починаючи із жовтня 2015 року. Політичні партії і кандидати встановили «рекорд» як за кількістю, так і за масштабами підкупу виборців», – написав Кошель на своїй сторінці в Facebook.

Він вважає, що причиною порушень є безкарність – «за підсумками парламентських виборів-2014 і місцевих-2015 в Україні не було жодного прецеденту, коли б купівля голосів призвела до реального тюремного строку».

«До спостерігачів КВУ надійшла інформація про 25 фактів підкупу (реальна цифра могла бути значно більшою), правоохоронці відкрили кримінальні провадження у 5 областях, у день голосування було спіймано на гарячому 3-х скупників голосів», – додає він.

Наразі поліція не коментувала хід голосування 29 квітня.

29 квітня перші вибори відбулися в 40 об’єднаних територіальних громадах. За його даними, вибори проходять у 4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ у 17 областях.

Після проведення виборів 29 квітня загалом в Україні існуватимуть 705 ОТГ.