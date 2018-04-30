20 людей отруїлися на весіллі в Одеській області – Держпродспоживслужба

20 людей отруїлися на весіллі в селі Нерубайське Одеської області, повідомило управління Держпродспоживслужби в регіоні. Серед них – п’ятирічна дитина.

Усіх шпиталізували із симптомами гострої кишкової інфекції.

«Захворілі пов’язують своє захворювання зі вживанням страв, виготовлених у ресторані «Ізольда» села Нерубайське Біляївського району Одеської області... Окрім страв, які були приготовані в ресторані, хворі вживали торт домашнього приготування. Після святкування залишки страв замовники забрали додому», – розповіли в Держпродспоживслужбі.

За даними відомства, всього на весілля запросили 84 людини.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що отримали повідомлення про отруєння зранку 29 квітня.