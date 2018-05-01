На Донбасі поранені троє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 30 квітня зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 44 обстріли українських позицій.

«Противник... шість разів відкривав вогонь зі 120- та 82-міліметрових мінометів та вів вогонь зі стрілецької зброї. Українські підрозділи на передових позиціях на обстріли російсько-окупаційних військ за потреби відповідали вогнем у відповідь, без порушень Мінських домовленостей», – ідеться в повідомленні.

Штаб ООС додає, що «ніч поточної доби (1 травня – ред.) була відносно спокійною, противник п’ять разів обстрілював наші позиції».

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в трьох обстрілах упродовж минулої доби. В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 30 квітня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці»