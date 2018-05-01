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01 Травень 2018, Київ 12:50
Новини | Суспільство

США: престижну премію Tony Award отримав театр La MaMa, в складі якого працює український гурт «Яра»

Вистава театру La MaMa,ілюстративне фото

Організатори престижної американської театральної премії Tony Award оголосили 30 квітня переможцем у номінації «Регіональний театр» нью-йоркський експериментальний театр «Ля МаМа» (La MaMa).

Експерти відзначили, що цей театр відіграв значну роль у кар’єрі багатьох відомих митців, серед яких Сем Шепард, Джулі Теймор, Даян Лейн, Гарві Фірштейн та інші. У 1960-х роках театр брав участь у створенні руху Off Off Broadway, який охопив нові експериментальні та авангардні нові роботи.

Номінація «Регіональний театр» – це одна з кількох нагород, переможців яких організатори Tony Award оголошують перед основними категоріями. Головні номінанти будуть названі 1 травня.

У складі нью-йоркського експериментального театру «Ля МаМа» вже понад 20 років працює мистецький гурт «Яра», який створює театральні вистави на базі української поезії. Художнім керівником і режисером «Яри» є Вірляна Ткач. У квітні, зокрема, на її запрошення в Нью-Йорку виступав український письменник Сергій Жадан.

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