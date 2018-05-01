До України прибули канадські лікарі, щоб допомогти пораненим майданівцям і військовим – МОЗ

До України прибули канадські лікарі, щоб допомогти пораненим активістам Євромайдану та українським військовим, повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

За її словами, з 19 до 25 травня в Одесі вони спільно з українськими колегами проводитимуть безкоштовні пластичні операції.

«Вже вшосте канадські лікарі-волонтери приїжджають до України, щоби надати безкоштовну допомогу. Пластичні операції проводитимуть на обличчі та верхніх кінцівках, займуться усуненням постравматичних черепно-лицевих деформацій, дефектів м’яких тканин та рубців. За весь час вони безкоштовно прооперували більше сотні українських пацієнтів», – розповіла Супрун.

Вона розповіла, що заявку на операцію можна подати за номером 097 952 50 32 або електронною поштою canadaukrainefoundation@gmail.com.