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02 Травень 2018, Київ 08:51
Новини | Міжнародні

Росія скоротила військові витрати на 20% у 2017 році – SIPRI

Спільні російсько-білоруські військові навчання в Ульяновську, Росія, березень 2018 року

Росія у 2017 році скоротила витрати на своє військо на 20%, це скорочення асигнувань стало першим за майже два десятиліття, ідеться в оприлюдненій пізно ввечері 1 травня доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (SIPRI).

Дослідники вказують, що після гри м’язами у кількох країнах світу, включно з Україною та Сирією, Москва змушена скоротити військові витрати, що загрожує майбутнім операціям цієї країни. Причинами цього автори доповіді називають глибоку економічну рецесію, спричинену падінням цін на нафту в 2014 році, а також вплив запроваджених тоді ж західних санкцій, пов’язаних із агресією Росії в Україні.

Різке скорочення в Росії відбулося тоді, коли військові витрати інших лідерів за цими показниками – США, Китаю та Саудівської Аравії – досягли в 2017 році пікових після завершення Холодної війни значень. Через це Росія опустилася на четверте місце в рейтингу, пропустивши до трійки лідерів Саудівську Аравію.

Аналітики SIPRI беруть до уваги лише офіційно задекларовані країнами витрати на оборону. У випадку Росії такі дані можуть бути некоректними, оскільки значна частина витрат може здійснюватися через такі структури, як так звана «приватна військова компанія Вагнера», яку Москва використовувала в Україні та Сирії. Також російський бюджет має значну кількість «засекречених» статей, призначення яких публічно не розкривається.

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