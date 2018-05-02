Бойовики вночі обстріляли село Троїцьке, там чекають на спостерігачів ОБСЄ – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що в ніч на 2 травня підтримувані Росією бойовики обстріляли в Луганській області село Троїцьке. Про жертви серед цивільних у повідомленні не йдеться.

«Грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право, окупанти наприкінці минулої доби, о 23-й годині, здійснили вогневий наліт з артилерії калібру 152 міліметри на населений пункт Троїцьке. Російсько-терористичні війська випустили по мирному селищу, де немає позицій українських підрозділів, 15 снарядів», – вказує штаб ООС.

Українські військові додають, що 2 травня в Троїцькому планується робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. «Підрозділи цивільно-військового співробітництва надаватимуть мешканцям Троїцького допомогу», – мовиться в повідомленні.

Сайти бойовиків про обстріл Троїцького не повідомляють.

Троїцьке – село в Попаснянському районі Луганської області. За даними перепису 2001 року його населення становило 1415 людей.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».