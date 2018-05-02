У Держслужбі ветеранів назвали кількість людей зі статусом учасника бойових дій

Статус учасника бойових дій отримали 335 303 людей, які брали участь у проведенні українського воєнної операції на Донбасі, повідомила Державна служба України у справах ветеранів.

У відомстві зазначили, що це дані на 2 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, всього за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.