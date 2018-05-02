На Донбасі зник український військовий – штаб

Український військовий зник на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції в регіоні.

«О 15:45 в районі населеного пункту Широкине, що неподалік Маріуполя, по завершенню обстрілу противником з артилеріі виявлено відсутність одного військовослужбовця Об’єднаних сил. Командуванням вживаються заходи щодо його розшуку», – заявили в штабі.

Українські військові повідомили, що підтримувані Росією бойовики від початку доби 2 травня й до 17:00 обстріляли українські позиції 17 разів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».