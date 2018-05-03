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03 Травень 2018, Київ 06:39
Новини | Політика

США подвоять допомогу Україні та продовжать санкції проти Росії– ранковий ефір Радіо Свобода

США подвоять допомогу Україні та продовжать санкції проти Росії

У Вірменії протести. Пашинян закликав не застосовувати насильство

Ціни на газ для населення зростуть. «Нафтогаз» хоче підняти на 60%

На ці теми говоритимуть ведучий програми «Ранкова Свобода» Юрій Матвійчук і гості студії: заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков, експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська та директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський; політолог (Вірменія) Олександр Іскандарян, журналіст Карен Мадоян та експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олексій Куропятник; координатор комунальних та енергетичних програм Громадської мережі «Опора» Тетяна Бойко та економіст Ігор Гарбарук.

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