США подвоять допомогу Україні та продовжать санкції проти Росії– ранковий ефір Радіо Свобода

США подвоять допомогу Україні та продовжать санкції проти Росії

У Вірменії протести. Пашинян закликав не застосовувати насильство

Ціни на газ для населення зростуть. «Нафтогаз» хоче підняти на 60%

На ці теми говоритимуть ведучий програми «Ранкова Свобода» Юрій Матвійчук і гості студії: заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков, експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська та директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський; політолог (Вірменія) Олександр Іскандарян, журналіст Карен Мадоян та експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олексій Куропятник; координатор комунальних та енергетичних програм Громадської мережі «Опора» Тетяна Бойко та економіст Ігор Гарбарук.