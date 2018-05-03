На Донбасі поранені троє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 2 травня зазнали поранень троє українських військових, інформує штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази застосували артилерію та міномети, бойові дії тривали переважно на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Упродовж ночі 3 травня на лінії зіткнення тривало відносне затишшя, втрат немає, додають українські військові.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 2 травня. В угрупованні «ДНР» заявили, що ввечері 2 травня українські військові розпочали обстріл поблизу Горлівки, але зведених даних за минулу добу також не наводять.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».