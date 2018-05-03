В Узбекистані журналісту загрожує 5 років за ґратами за звинуваченням у заколоті

Узбецька прокуратура просить суд у Ташкенті засудити незалежного журналіста Бобомурода Абдуллаєва до п’яти років тюремного ув'язнення за підозрою в намірі скинути уряд Узбекистану.

Напередодні, 2 травня прокурори також звернулися до суду з проханням виправдати трьох співвідповідачів у справі Абдуллаєва.

Статті, які стали підставою для звинувачень, стосувалися оточення колишнього президента Узбекистану Іслама Каримова, який керував 30-мільйонною країною понад чверть століття, аж до його смерті в 2016 році.

Абдуллаєв, який був заарештований у вересні, заперечує звинувачення. Він заявляє, що виконував свою роботу як журналіст.

12 лютого правозахисні групи закликали до негайного звільнення Абдуллаєва та незалежного розслідування заяв про його катування під час слідства.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзіяєв, який прийшов до влади в 2016 році, здійснив реформи уряду, зокрема, у службах безпеки та МВС.

У жовтні 2017 року міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch відзначила, що узбецька влада вдалася до «деяких позитивних кроків» у перший рік правління Мірзіяєва, але питання дотримання прав людини все ще вимагає додаткових заходів.

У своїй останній доповіді, опублікованій 28 березня, Human Rights Watch заявила, що журналісти та інші критики уряду Узбекистану залишаються під тиском юридичних обмежень, політично мотивованих переслідувань та самоцензури, викликаної страхом.