Суд в анексованому Криму залишив без змін вирок активістові Кадирову

Підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму залишив без змін вирок кримськотатарському активісту Сулейману Кадирову, винесений йому раніше Феодосійським міським судом. Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, вирок оголосила суддя Олена Міхалькова.

Підконтрольний Кремлю Феодосійський міський суд 1 березня оголосив вирок кримськотатарському активісту Сулейману Кадирову. Суд засудив його до двох років умовно із забороною здійснення публічної діяльності на той же термін.

Сулейман Кадиров назвав вирок «російським кривосуддям». Він також додав, що планує звертатися до Європейського суду з прав людини.

28 лютого російський прокурор запросив три роки умовно й заборону займатися публічною діяльністю Сулейману Кадирову.

Російські силовики 5 жовтня 2016 року прийшли з обшуком до будинку кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова, вилучили в нього ноутбук і телефон. Кадирова підозрювали в закликах до невизнання кордонів Росії й підтримки громадського об'єднання «Аскер».

Кримінальну справу стосовно Кадирова порушили 11 жовтня 2016 року за підозрою в сепаратизмі. У квітні 2017 року російська служба з фінансового моніторингу внесла Кадирова до переліку екстремістів і терористів.

Сам Кадиров стверджує, що кримінальна справа – це провокація спецслужб у відповідь на його активну громадянську позицію і правозахисну діяльність.