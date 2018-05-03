Поліція розслідує напад на учасника АТО як «хуліганство»

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом нападу на учасника АТО, що стався напередодні у Києві.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, справу відкрили за статтею 296 (хуліганство, вчинення із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України.

За даними МВС, у Києві на Подолі ввечері 2 травня чоловік проходив вулицею і відчув удар у спину.

«Озирнувшись, він побачив трьох молодиків і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на чоловіка, унаслідок чого він дістав колото-різане поранення в спину», – йдеться в повідомленні.

Потерпілого госпіталізували, йому надали необхідну допомогу.

Поліцейські опитали свідків і очевидців події, а також переглянули відео з камер спостереження. Зараз силовики розшукують нападників.

Увечері 2 травня поліція Києва повідомила, що на Подолі в Києві невідомі напали на чоловіка, 1989 року народження, його доправили до відділення хірургії обласної клінічної лікарні. У поліції не уточнювали особу потерпілого, проте у соцмережах повідомили, що нападу зазнав Дмитро Вербич, колишній захисник Донецького аеропорту.