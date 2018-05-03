США: в 2017 році різко зросла кількість заяв від росіян на притулок

Кількість заяв на надання притулку в США від російських громадян у 2017 році досягло 24-річного максимуму і в порівнянні з попереднім роком зросло майже на 40 відсотків. Про це свідчить ще не опублікована статистика Служби громадянства й імміграції США (USCIS) 2017 року, доступ до якої отримало Радіо Свобода.

Влада США отримала 2664 нових клопотань про надання притулку від російських громадян в 2017 фінансовому році, що закінчився 30 вересня.

Число російських громадян, які попросили політичний притулок у США, зростає п'ятий рік поспіль, і зростання почалося в момент коли Володимир Путін втретє став президентом Росії в 2012 році. У 2016 році було подано 1912 таких прохань, також на 31% більше в порівнянні з попереднім роком.

Статистика USCIS не вказує причини, за якими люди звертаються за притулком, хоча і наголошується, що для його отримання «слід продемонструвати» переслідування або обґрунтований страх переслідувань «у рідній країні» за ознакою раси, релігії, національності, належності до певної соціальної групи або політичної точки зору».

Правозахисники й імміграційні адвокати вважають, що зростання числа заяв про надання притулку від росіян у Сполучених Штатах частково обумовлене законом про заборону так званої «пропаганди гомосексуалізму», ухваленим у Росії в 2013 році.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не може прокоментувати дані про зростання числа росіян, які звернулися з проханням про притулок в США, але зазначив, що «навряд чи можна відразу довіряти» публікаціям про це. «Зараз море брехливої інформації, до всього потрібно дуже акуратно підходити», – сказав Пєсков.

Показник за 2017 рік перевищує попередній максимум, наведений USCIS для пострадянської Росії, оприлюднений у 1994 році. Тоді від росіян було подано 2127 заяв про надання притулку в США.