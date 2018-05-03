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03 Травень 2018, Київ 17:41
Новини | Міжнародні

Близько ста людей загинули внаслідок негоди на півночі й заході Індії

Внаслідок буревіїв і гроз у північній і західній частині Індії загинула щонайменше 91 людина, ще близько півтори сотні поранені, повідомляє влада країни.

Найбільше постраждали штати Уттар-Прадеш і Раджастан. Швидкість вітру 2 травня тут складала 130 кілометрів на годину.

В Уттар-Прадеш негода особливо уразила Агру, місто на півночі Індії, де розташований Тадж-Махал. Пам’ятка не постраждала, але місцева влада повідомляє, що вітром повалило дерева й електричні стовпи. Через це виникли проблеми з електроенергією.

На даний час триває рятувальна операція.

Внаслідок схожих ураганів люди в Індії гинуть щороку, але цьогорічну негоду вважають найгіршою за останні десятиліття.

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