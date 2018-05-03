«Укртелеком»: від 14 травня система оповіщення Київщини буде знеструмлена

Система оповіщення на Київщині може бути знеструмлена через борги, починаючи з 14 травня, повідомив оператор фіксованого зв’язку «Укртелеком».

У компанії заявляють, що понад два роки не отримували коштів від Київської ОДА і забезпечували роботу системи власним коштом.

«Укртелеком» запропонував обладміністрації здійснити демонтаж і вивезення апаратури, надіславши на узгодження відповідний графік. Також оператор заздалегідь попередив Київську ОДА, що вимушений починаючи з 14 травня цього року відключити від електроживлення апаратуру системи оповіщення. При цьому її не буде відключено від каналів комутації, що дозволить оперативно відновити роботу системи у разі зміни ситуації та вирішення проблеми», – йдеться в повідомленні компанії 3 травня.

Оператор додає, що розуміє важливість системи оповіщення і готовий до обговорення з Київською ОДА «різних варіантів співпраці».

Ситуація не стосується Києва, додали в «Укртелекомі».

В адміністрації Київщини ситуацію поки що не коментували.

Система оповіщення діє в більшості країн світу. Вона призначена для подачі сигналів з питань цивільної оборони, донесення інформації для населення в екстрених випадках через сирени та інші пристрої.