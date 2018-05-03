У Дніпрі відкрили пам’ятну дошку загиблому бійцю-десантнику

У Дніпрі на будівлі школи №5 3 травня відкрили меморіальну дошку 27-річному випускнику школи Олександру Третяку, бійцю-десантнику, який загинув рік тому під час виконання бойового завдання на Донбасі.

Вшанувати його пам’ять прийшли рідні, друзі, бойові побратими, школярі і вчителі.

За словами матері загиблого військовослужбовця Тетяни Третяк, встановлення меморіальної дошки ініціювали й профінансували волонтери за підтримки школи. Для меморіального знаку використали світлину бійця, зроблену в зоні бойових дій в останній рік життя.

«Я вдячна тим людям, які пам’ятають наших загиблих хлопців. Вони воювали, бо хотіли миру для свого міста, для своєї школи, для своїх батьків. Мій Саша завжди говорив: «Я не хочу, щоб ви ховались у підвалах, в погребах…». Він любив життя», – зазначила Тетяна Третяк.

Пам’ять військовослужбовця вшанували хвилиною мовчання. Школярі випустили в небо голубів.

Дніпрянин Олександр Третяк загинув 3 квітня 2017 року від мінно-вибухової травми під час виконання бойового завдання на Донбасі. Учасник бойових дій з перших днів. 2014-го року він був мобілізований і проходив військову службу у 25-ій окремій Дніпропетровській повітряно-десантній бригаді. Був у найгарячіших точках, серед яких – оборона Луганського аеропорту.

У червні 2014 року, коли летовище фактично перебувало в облозі бойовиків, він був у першому з трьох українських літаків, який встиг приземлитися. Після демобілізації він знову повернувся до десантних військ: з грудня 2016 року служив в 81-ій аеромобільній бригаді гранатометником парашутно-десантного батальйону.

За даними Книги пам’яті, станом на березень 2018 року на Донбасі загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 442.