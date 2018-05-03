Місія США при ОБСЄ: Росія перешкоджає моніторингу на Донбасі

США глибоко занепокоєні тим, що Росія продовжує блокувати розширення місії спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі на українсько-російському кордоні. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан.

За його словами, через це спостерігачі не зможуть визначити, якою мірою Росія бере участь в конфлікті в Донбасі і підтримує бойовиків.

Він зазначає, що велика частина кордону перебуває під контролем бойовиків, в той час як спостерігачі мають доступ тільки до кількох сотень метрів прикордонної території.

Тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ зазначив, що дії Росії в черговий раз доводять, що Москва не прагне виконувати свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей.

У Міністерстві закордонних справ України висловили «глибоке розчарування» з приводу того, що Росія залишається єдиною в ОБСЄ, хто наполегливо блокує розширення мандату місії на всю ділянку кордону. У МЗС вважають, що це рішення «показало ізольованість Росії у небажанні забезпечити дієвий міжнародний контроль на кордоні».

3 травня на засіданні Постійної ради ОБСЄ схвалили рішення про продовження мандату місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк». За даними української сторони, близько 400 кілометрів кордону з Росією Україна не контролює.