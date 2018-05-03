«Марсель» здобув путівку до фіналу Ліги Європи в овертаймі

Французький «Марсель» вийшов до фіналу Ліги Європи.

У півфіналі команді протистояв австрійський «Зальцбург». Гра у Франції, яка відбулася 26 травня, закінчилася перемогою господарів поля (2:0). В основний час матчу-відповіді австрійці змогли відігратися й перевести гру в овертайм. Розвинути успіх «Зальцбургу» не вдалося: на 116-й хвилині за «Марсель» відзначився Роланду. Ще через три хвилини арбітр вилучив гравця австрійської команди Амаду Хайдара, який отримав жовту картку.

У фіналі Ліги Європи «Марсель» зустрінеться з іспанським «Атлетіко Мадрид». Гра відбудеться у франузькому Ліоні 16 травня.