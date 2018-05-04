Бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл за добу, втрат немає – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що 3 травня підтримувані Росією бойовики здійснили 21 обстріл позицій українських військових. За цими даними, бойовики застосували заборонену зброю поблизу населених пунктів Світлодарськ, Луганське, Троїцьке, Причепилівка, Новотошківське, Зайцеве, Кримське, Кам’янка, Талаківка.

За минулу добу, а також станом на 7:00 4 травня втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріл українськими військовими села Голубівське та селища Донецький із напрямку Новотошківського та Кримського, внаслідок якого вбиті дві корови. Поблизу Калинівки через обстріли був убитий один бойовик, вказують сепаратисти. У цілому в угрупованні «ЛНР» нарахували вісім обстрілів з боку сил ООС.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 3 травня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».