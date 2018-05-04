Twitter закликає понад 330 мільйонів користувачів змінити паролі

Компанія Twitter закликала понад 330 мільйонів користувачів цієї мережі мікроблогів змінити паролі через виявлену недавно внутрішню вразливість.

У компанії пояснили, що зберігають паролі користувачів у зашифрованому вигляді, щоб до них не можна було отримати доступ. Але, як повідомляє Reuters, кілька тижнів тому виявилося, що до шифрування паролі помилково зберігалися у внутрішньому файлі в незмінному вигляді.

Ознак того, що хтось отримав доступ до цих даних, у мережі мікроблогів не виявили. «Щоб перестрахуватися, ми просимо вас подумати про зміну вашого пароля на всіх сервісах, де ви його використовували», – заявили в компанії.