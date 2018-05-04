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04 Травень 2018, Київ 11:00
Новини | Міжнародні

МОК оскаржить рішення Спортивного арбітражного суду про скасування санкцій щодо 28 росіян

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив, що оскаржить рішення Спортивного арбітражного суду, яким скасовуються запроваджені через допінг санкції щодо 28 російських спортсменів. МОК «незадоволений як рішеннями, так і мотивами» судових ухвал і оскаржує справу до Верховного суду Швейцарії, заявив речник МОК Марк Адамс 3 травня в Лозанні, де відбулося засідання виконавчої ради МОК.

Швейцарський федеральний суд може скасувати рішення Спортивного арбітражного суду, якщо в процесі розгляду були зловживання, але такі скасування є рідкісними, відзначають чиновники.

Президент МОК Томас Бах визнав, що його організація має незначний шанс отриматина задоволення скарги, однак він сказав, що необхідний заклик «захистити чистих спортсменів», які не вживають допінгу. «Якщо є невеликий шанс, використаймо його», – сказав Бах.

За кілька днів до початку в лютому Олімпійських ігор у Пхенчхані Спортивний арбітражний суд задовольнив апеляції 28 російських спортсменів на санкції МОК, які передбачали довічну заборону на участь в Олімпіадах та позбавлення цих спортсменів медалей, здобутих 2014 року на Іграх у Сочі. Суд зазначив, що розслідування МОК у цих справах не підтвердило допінгових правопорушень, але рішення головного органу олімпійського руху не дозволяло оголосити 28 спортсменів, вільними від звинувачень у вживанні допінгу.

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