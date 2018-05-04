Прокуратура завершила розслідування щодо затриманого учасника «самооборони» Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим і слідчий відділ Головного управління Нацполіціі України в АРК завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо одного з членів незаконно створеного збройного формування «самооборона» Криму, який звинувачується в державній зраді. У грудні 2017 року він був затриманий в Дніпропетровській області.

Як повідомляє прес-служба відомства, підозрюваний брав безпосередню і активну участь в захопленні військових частин Севастополя, тобто «вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, а також надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України».

Обвинувальний акт у цій справі спрямований до Апеляційного суду Києва для вирішення питання про визначення підсудності по одному з районних судів Києва і наступного судового розгляду.

На початку 2018 року прокурора АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що Прокуратура Автономної Республіки Крим встановила дані понад 500 членів «самооборони» Криму.

«Самооборона» Криму з’явилася напередодні окупації півострова і допомагала російській анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, схваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до злочинів, значна частина з яких досі в окупованому Криму не розкрита.