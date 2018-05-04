У Дніпрі активісти розпочали голодування «за чесну поліцію»

У Дніпрі під будівлею обласного управління Національної поліції України оголосили голодування активісти громадської організації «Рух «Вільна доля».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, серед вимог голодувальників – перевірка об’єктивності майнових декларацій співробітників правоохоронних органів області та відповідності керівного складу поліції обійманим посадам. Зокрема, вони вимагають відставки заступника начальника управління Вадима Матвійчука.

За словами одного з координаторів акції Дениса Розова, голодування триває другу добу поспіль. У ньому бере участь понад 20 людей. Одного учасника через погіршення самопочуття, пов’язане з загостренням цукрового діабету, вже відправили до лікарні.

Як зазначають учасники акції, Вадим Матвійчук «був призначений на свою посаду непрозоро», зокрема, без узгодження з керівником обласної поліції та громадськістю.

«Трудовий стаж цього посадовця не відповідає його посаді, у нього немає досвіду належного управлінської роботи. Він працював тільки начальником підвідділу одного з відділень Києва, а тепер він є заступником начальника обласного управління. Також, за наявною інформацією, Матвійчук не вніс в свої декларації нерухоме майно, яке належить його дружині, що, згідно з чинним законодавством, він зобов'язаний був зробити. Нам ще рік тому на цьому ганку обіцяло керівництво Національної поліції, що всі подібні призначення відбуватимуть за узгодженням з громадськістю, та цього не відбулось», – сказав Радіо Свобода один з учасників акції Вадим Мірошник.

Частина голодувальників перебуває в будівлі обласної поліції, частина – біля будівлі. Біля будівлі також виставили кілька наметів, чергують люди, які називають себе «групою підтримки».

Начальник управління Вадим Матвійчук поки що ніяк не прокоментував ситуацію. Водночас в обласному управлінні поліції поінформували, що передали вимоги учасників акції керівництву в Києві. До учасників акції також виходив начальник обласного управління поліції Віталій Глуховеря, який пообіцяв перевірити інформацію щодо свого заступника.