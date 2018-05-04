На Гаваях вивергається вулкан, людей евакуюють

Через виверження вулкана Кілауеа в штаті Гаваї, США евакуювали понад 1500 людей, чиїм будинкам загрожує розплавлена лава.

Повідомлень про постраждалих внаслідок виверження немає.

Губернатор Гаваїв залучив Національну гвардію, щоб допомогти евакуювати жителів і захистити близько 770 будинків й інших споруд, які залишилися порожніми.

Одна з евакуйованих Майя Стенбек заявила Бі-бі-сі, що вид і звук лави були «неймовірними» і що виверження можна було відчути за кілометр.

Виверження сталося після кількох днів землетрусів у регіоні.

Внаслідок виверження Кілауеа в 1924 році загинула одна людина, а під час виверження 1983 року вулкан викинув у небо фонтани лави.

Відтоді потік лави поховав десятки квадратних кілометрів землі і знищив багато будинків у цьому районі.