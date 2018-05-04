Клімкін: наприкінці травня у Раді безпеки ООН обговорять ситуацію на Донбасі

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що 29 травня у Раді безпеці ООН обговорять ситуацію на Донбасі.

«29 травня матимемо чергову нагоду для обговорення в Раді Безпеки ООН ситуації, що склалася внаслідок російської агресії проти України, і шляхи її врегулювання. Дякую нашим польським друзям, які нині головують у Раді, за включення цього питання до програми роботи РБ ООН», – написав Клімкін у twitter.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Обговорення можливості та умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу все ще триває.