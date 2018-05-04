Чубаров: у Росії арештували кримськотатарського активіста

Петроградський районний суд російського Санкт-Петербурга засудив кримськотатарського активіста Асана Мумджі на сім діб позбавлення волі, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, формальною причиною арешту стало використання прапорів іноземних держав на ході 1 травня.

«Для всіх очевидно, що справжньою причиною арешту є те, що Асан Мумджі, в числі інших нечисленних активістів Санкт-Петербурга, постійно бере участь в акціях проти путінського режиму і в підтримку кримськотатарських політв’язнів», – зазначив Чубаров.

Інформації з офіційних російських слідчих органів з приводу арешту кримськотатарського активіста Асана Мумджі в Росії на даний момент немає.

Раніше представник кримськотатарської громадськості в Санкт-Петербурзі Асан Мумджі брав участь у публічних акціях підтримки кримськотатарському народу.