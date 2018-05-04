Ляшко дані щодо авто називає «брехливими» і каже, що це дискредитація напередодні виборів

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко інформацію про ймовірну підробку документів під час продажу ним авто називає «брехливою».

«НАБУ, виконуючи політичне замовлення з відомого посольства, розповсюджує брехливу інформацію про те, що я начебто фіктивно продав свою машину. Це повна дурня! Я своє авто продав у 2015 році, з того часу його в мене немає і я ним не користуюся, гроші від продажу я задекларував», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, Ляшко звинувачує антикорупціонерів у намаганні дискредитувати його напередодні президентських виборів, запланованих на 2019 рік.

«Фейкова активність проти мене так званих антикорупціонерів – це намагання дискредитувати мене напередодні президентських виборів, в яких я обов‘язково братиму участь і переможу», – додав він.

У рішенні Солом’янського суду Києва від 18 квітня вказується, що документи про продаж автомобіля Mercedes-Benz S 500L Олегом Ляшком, ймовірно, є підробленими. Зокрема, відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи, підпис покупця виконаний іншою особою. Йдеться про підпис у заяві щодо перереєстрації транспортного засобу Mercedes-Benz S500L у травні 2015 року.

У зв’язку з цим у НАБУ виникла необхідність встановлення обставин та підстав переоформлення права власності на цей автомобіль.

«Використання імовірно підроблених документів для надання вигляду законності підстав набуття Ляшком (ред.) грошових коштів у розмірі 2 245 500 гривень отриманих нібито від продажу вказаного автомобіля, є обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні», – вказується в рішенні суду.

Детективи НАБУ просили суд надати доступ до низки документів, що стосуються перереєстрації автомобіля. Суд надав такий дозвіл.

Олег Ляшко у декларації за 2015 рік вказав, що отримав 2,2 мільйона гривень доходу від відчуження рухомого майна.

НАБУ створене 16 квітня 2015 року. Бюро є правоохоронним органом, якому підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорія «А».