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04 Травень 2018, Київ 20:32
Новини | Події

Ляшко дані щодо авто називає «брехливими» і каже, що це дискредитація напередодні виборів

Олег Ляшко біля НАБУ, квітень 2017 року

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко інформацію про ймовірну підробку документів під час продажу ним авто називає «брехливою».

«НАБУ, виконуючи політичне замовлення з відомого посольства, розповсюджує брехливу інформацію про те, що я начебто фіктивно продав свою машину. Це повна дурня! Я своє авто продав у 2015 році, з того часу його в мене немає і я ним не користуюся, гроші від продажу я задекларував», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, Ляшко звинувачує антикорупціонерів у намаганні дискредитувати його напередодні президентських виборів, запланованих на 2019 рік.

«Фейкова активність проти мене так званих антикорупціонерів – це намагання дискредитувати мене напередодні президентських виборів, в яких я обов‘язково братиму участь і переможу», – додав він.

У рішенні Солом’янського суду Києва від 18 квітня вказується, що документи про продаж автомобіля Mercedes-Benz S 500L Олегом Ляшком, ймовірно, є підробленими. Зокрема, відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи, підпис покупця виконаний іншою особою. Йдеться про підпис у заяві щодо перереєстрації транспортного засобу Mercedes-Benz S500L у травні 2015 року.

У зв’язку з цим у НАБУ виникла необхідність встановлення обставин та підстав переоформлення права власності на цей автомобіль.

«Використання імовірно підроблених документів для надання вигляду законності підстав набуття Ляшком (ред.) грошових коштів у розмірі 2 245 500 гривень отриманих нібито від продажу вказаного автомобіля, є обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні», – вказується в рішенні суду.

Детективи НАБУ просили суд надати доступ до низки документів, що стосуються перереєстрації автомобіля. Суд надав такий дозвіл.

Олег Ляшко у декларації за 2015 рік вказав, що отримав 2,2 мільйона гривень доходу від відчуження рухомого майна.

НАБУ створене 16 квітня 2015 року. Бюро є правоохоронним органом, якому підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорія «А».

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