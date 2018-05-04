Геращенко: зустріч у Мінську щодо звільнення заручників була безрезультатною

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що у Мінську переговори щодо звільнення заручників були безрезультатними.

«Сьогодні в гуманітарній групі у Мінську українську сторону представляли експерти з МінТОТ і СБУ, я була з колегами на дистанційному зв‘язку. Як поінформували мене колеги за підсумками, зустріч була, на жаль, безрезультатною. Ми так і не почули відповіді від представників Росії на пропозицію передати їм 23 росіян, засуджених за злочини перед українською державою, задля звільнення українців – політв‘язнів Кремля. Росіяни стоять на своїй позиції: нас там нет», – написала вона.

За її словами, також проблемою залишається відсутність інформації про багатьох заручників.

«Немає прогресу в питанні пошуку зниклих безвісти, росіяни категорично відмовляються створювати механізм з МКЧХ для пошуку зниклих», – додала Геращенко.

27 квітня представник Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що обмін полоненими на Донбасі може відбутися «найближчим часом».

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей. Востаннє обмін відбувався в грудні минулого року.