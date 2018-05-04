У Києві цілодобово працюють травмпункти, де допоможуть після укусу кліща (перелік адрес)

У кожному районі Києва цілодобово працюють травмпункти, де нададуть допомогу у разі укусу кліща. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА нагадують, що розпочалася сезонна активність кліщів, яка має два виражених піки активності: у квітні-травні та в серпні-вересні.

Київська місцева влада закликає бути максимально обережними, а за можливості на період сезонної активності кліщів утриматись від прогулянок у лісі та у буферних зонах, але у разі укусу кліща, його слід зняти якомога швидше.

КМДА оприлюднила адреси травмпунктів, де можуть надати допомогу у разі укусу кліща:

Голосіївський район – проспект Голосіївський, 59-А;

Дарницький – Харківське шосе, 121;

Деснянський – вулиця Драйзера, 19;

Дніпровський – вулиця Братиславська, 3, або Алішера Навої, 3;

Оболонський – вулиця Кондратюка, 8 або Богатирська, 30;

Печерський – вулиця Підвисоцького, 4-А або Підвисоцького, 4-Б

Подільський – вулиця Мостицька, 9;

Святошинський – вулиця Котельникова, 95;

Солом’янський – вулиця Солом’янська, 17 або проспект Комарова, 3;

Шевченківський – вулиця Б. Хмельницького, 37, вулиця Ризька, 1 або Чорновола, 28/1.

Кліщі є переносниками збудників вірусних, риккетсіозних і бактеріальних захворювань. На території Києва кліщі переносять хворобу Лайма серед людей, а у деяких регіонах України – ще й кліщовий енцефаліт, туляремію.

Для захисту від кліщів у КМДА одягатися у світлий однотонний із довгими рукавами одяг, який щільно прилягає до тіла, користуватися головним убором, після прогулянки потрібно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям, також слід використовувати репеленти (засоби, що відлякують кліщів).