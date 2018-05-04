Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Травень 2018, Київ 21:38
Новини | Політика

ЮНІСЕФ: війна на сході України завдає «руйнівної шкоди» освіті

Поліція працює в дитячому садку, який був пошкоджений через обстріл, Новолуганське, Донецька область, 20 грудня 2017 року

Збройний конфліки на сході України завдає «руйнівної шкоди» освіті, заявляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

За даними організації, через конфлікт понад 200 тисяч дітей змушені навчатися у «воєнізованому середовищі».

«Діти навчаються в школах з дірками від куль у стінах та мішках з піском у вікнах, бомбосховищами та шрапнеллю на подвір’ях… Діти надзвичайно нервують через обстріли, і вчителі намагаються їх заспокоїти, але це для них складно», – розповіла представниця ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

В організації також заявили, що школи й дитячі садки по обидва боки від лінії зіткнення перебувають у небезпеці через близькість військових об'єктів, включно з базою, складами та пунктами пропуску.

Збройний конфлікт на Донбасі почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, унаслідок конфлікту загинули понад 10 300 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG