ЮНІСЕФ: війна на сході України завдає «руйнівної шкоди» освіті

Збройний конфліки на сході України завдає «руйнівної шкоди» освіті, заявляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

За даними організації, через конфлікт понад 200 тисяч дітей змушені навчатися у «воєнізованому середовищі».

«Діти навчаються в школах з дірками від куль у стінах та мішках з піском у вікнах, бомбосховищами та шрапнеллю на подвір’ях… Діти надзвичайно нервують через обстріли, і вчителі намагаються їх заспокоїти, але це для них складно», – розповіла представниця ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

В організації також заявили, що школи й дитячі садки по обидва боки від лінії зіткнення перебувають у небезпеці через близькість військових об'єктів, включно з базою, складами та пунктами пропуску.

Збройний конфлікт на Донбасі почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, унаслідок конфлікту загинули понад 10 300 людей.