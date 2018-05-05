Поліція розслідує використання нацистської символіки відвідувачами нічного клубу в Києві

Поліція Києва заявляє, що почала кримінальне провадження за фактом використання нацистської символіки в одному з нічних клубів столиці України.

«Інформація щодо неправомірних дій була розміщена в мережі інтернет. Під час моніторингу інформаційних сторінок працівники поліції виявили матеріал, у якому дописувач розповідав про порушення законодавства: на концерт в один із нічних клубів прийшли відвідувачі із нацистськими татуюваннями і стягами зі свастикою», – йдеться в повідомленні поліції 5 травня.

У поліції повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею «виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів».

Стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без неї.

Слідство триває.