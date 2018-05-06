У Дніпрі відкрили документальну виставку про поляків, які рятували євреїв під час Голокосту

У Дніпрі в музеї «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» 6 травня відкрили документальну виставку «Ризикуючи життям: поляки рятують євреїв під час Голокосту».

Захід організували науковці України і Польщі – Музей історії польських євреїв Polin (Варшава), Польський інститут у Києві, музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» та Український інститут вивчення Голокосту «Ткума».

На світлинах можна побачити обличчя поляків – «праведників народів світу», які переховували євреїв в роки Другої світової війни, їхні історії та мотивації.

За словами істориків, в окупованій Польщі за допомогу євреям призначалася смертна кара. Попри це, чимало поляків намагалися врятувати євреїв, ризикуючи життям. Завдяки їхній небайдужості тисячі польських євреїв змогли вижити. Частина рятівників – понад 6,6 тисячі поляків – була відзначена Інститутом Яд Вашем у Єрусалимі званням «праведників світу».

Як зазначив керівник Музею Голокосту в Дніпрі Ігор Шупак, виставка розповідає про людяність людей у нелюдяний час.

«Коли люди ризикують не просто своїм життям, а життям своїх рідних, своїх дітей, рятуючи інших, – це абсолютно надзвичайно. І Польща, і Україна входять до четвірки країн, де було найбільше «праведників народів світу». Але, окрім «праведників», є рятівники, які не визнані Яд Вашем. Однак ми маємо їх знати. І зараз ми працюємо в архівах, щоб відшукати документи», – сказав Ігор Щупак.

Документальна виставка «Ризикуючи життям» триватиме у Дніпрі до середини липня. Потім історики планують створити схожу експозицію, присвячену рятівникам-українцям.