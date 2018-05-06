На Донбасі через підрив на вибухівці загинув військовий, ще 2 поранені – штаб ООС

На Донбасі через підрив на вибуховому пристрої загинув військовий, ще двоє поранені, повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

«Сьогодні, 6 травня, під час патрулювання району оборони потрапила у засідку група військовослужбовців механізованого батальону, що діє на Горлівському напрямку. На маршруті патруля був встановлений невідомий вибуховий пристрій», – йдеться у повідомленні.

За даними ООС, на місце події прибула резервна група українських військових з найближчого опорного пункту, по якій підтримувані Росією бойовики відкрили вогонь.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.