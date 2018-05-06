У Києві на Трухановому острові втретє за тиждень сталася пожежа

На Трухановому острові у Києві 6 травня зайнялося близько 500 квадратних метрів лісу, повідомляє прес-служба ДСНС.

«Прибувши о 15:52 до місця події було встановлено, що горить близько 500 кв. м трав’яного настилу та дерев. Не гаючи часу вогнеборці відразу ж приступити до гасіння пожежі», – повідомляють у відомстві.

У ДСНС зазначають, що пожежу ліквідували о 17:29. Про причини її виникнення наразі не повідомляють.

Про пожежі на Трухановому острові повідомлялося також 30 квітня та 4 травня, тоді відбувалося загорання трави і дерев у південні частині острова.