На Донбасі загинув один, поранені четверо українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 6 травня загинув один український військовий, ще четверо зазнали поранень, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 80 разів порушили Мінські угоди.

«Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Піски, Троїцьке, Широкине», – вказують у штабі й додають, що бойовики двічі обстріляли з гармат калібру 152 та 122 міліметри населені пункти Зайцеве та Нікольське, що на околиці міста Горлівка Донецької області.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про шість обстрілів з боку українських військових 6 травня. В угрупованні «ДНР» звинувачують ЗСУ в пораненні цивільного вдень 6 травня в селищі Гольмівський, зведених даних про бойові дії впродовж минулої доби в цьому угрупованні не подають.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.