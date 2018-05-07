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07 Травень 2018, Київ 10:22
Новини | Міжнародні

США: Сенатор Маккейн не хоче присутності Трампа на своєму похороні

Cенатор Джон Маккейн, архівне фото, жовтень 2017 року

Родина американського сенатора Джона Маккейна «станом на сьогоднішній день» планує запросити на його похорон віце-президента США Майка Пенса, а не президента Трампа, через «напружені відносини» одного з провідних республіканців із господарем Білого дому. Про це повідомила газета The New York Times.

Офіційної інформації про стан здоров’я Джона Маккейна немає, але за кількома непрямими ознаками він дуже важкий. У липні 2017 року у Маккейна був діагностований рак мозку. У тому ж місяці він мав розбіжності зі своєю партією і проголосував проти скасування реформи системи медичного страхування, здійсненої Бараком Обамою. Цей крок сенатора настільки розлютив Трампа, що через більш ніж півроку він згадав його Маккейну на партійній конференції.

У 2015 році Трамп заявив, що Джон Маккейн, військовий льотчик, ветеран війни у В’єтнамі не є «героєм», оскільки був збитий над Ханоєм і провів шість років у полоні.

Трампа не було серед запрошених і на похорон колишньої першої леді Барбари Буш, яка померла в квітні. Тоді Білий дім випустив заяву, що президент не буде присутній на похоронах, оскільки «поважає родину Бушів і розуміє, що організація його особистої охорони може перешкодити проведенню жалобної церемонії».

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