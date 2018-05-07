США: Сенатор Маккейн не хоче присутності Трампа на своєму похороні

Родина американського сенатора Джона Маккейна «станом на сьогоднішній день» планує запросити на його похорон віце-президента США Майка Пенса, а не президента Трампа, через «напружені відносини» одного з провідних республіканців із господарем Білого дому. Про це повідомила газета The New York Times.

Офіційної інформації про стан здоров’я Джона Маккейна немає, але за кількома непрямими ознаками він дуже важкий. У липні 2017 року у Маккейна був діагностований рак мозку. У тому ж місяці він мав розбіжності зі своєю партією і проголосував проти скасування реформи системи медичного страхування, здійсненої Бараком Обамою. Цей крок сенатора настільки розлютив Трампа, що через більш ніж півроку він згадав його Маккейну на партійній конференції.

У 2015 році Трамп заявив, що Джон Маккейн, військовий льотчик, ветеран війни у В’єтнамі не є «героєм», оскільки був збитий над Ханоєм і провів шість років у полоні.

Трампа не було серед запрошених і на похорон колишньої першої леді Барбари Буш, яка померла в квітні. Тоді Білий дім випустив заяву, що президент не буде присутній на похоронах, оскільки «поважає родину Бушів і розуміє, що організація його особистої охорони може перешкодити проведенню жалобної церемонії».