«Хезболла» та союзники перемагають на виборах у Лівані

Підтримуваний Іраном рух «Хезболла» та його союзники перемагають на виборах у Лівані, вони можуть здобути більшість місць у парламенті, який складається зі 128 депутатів. Такими є попередні результати голосування, що відбулося 6 травня.

Проте неофіційні результати також вказують на те, що підтримуваний Заходом прем’єр-міністр Саад аль-Харірі, який виступає як лідер найбільшого сунітського блоку в парламенті, може залишитися фаворитом на збереження місця голови уряду – навіть якщо його політична сила втратить місця.

Потужні результати «Хезболли» в Лівані відображають зростання впливу Ірану в регіоні. США та деякі інші західні держави визначають «Хезболлу» як терористичну групу, ворожу сусідньому Ізраїлю.

Міністр освіти Ізраїлю Нафталі Беннет сказав, що вибори 6 травня показують: держава Ліван не відрізняється від підтримуваної Іраном шиїтської групи.

«Ізраїль не розрізнятиме суверенну державу Ліван та «Хезболлу» і розглядатиме Ліван відповідальним за будь-які дії з його території. «Хезболла» дорівнює Лівану», – написав Беннет у мережі Twitter 7 травня.

Голосування 6 травня було першими парламентськими виборами в Лівані за дев’ять років, явка виборців склала 49,2%. Це було менше, ніж очікувалося, і менше за 54%, які подали бюлетені на попередніх загальних виборах країни в 2009 році.

Понад 3,6 мільйона громадян Лівану мали право голосувати за майже 600 кандидатів до парламенту. Спостерігачі відзначають низький рівень активності виборців у столиці, Бейруті, та північній частині Лівану.